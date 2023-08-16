南韓啦啦隊女神李多慧自加盟樂天女孩後，一舉一動都備受關注，而她平時除了專注在工作上外，也用心經營社群，個人YT頻道時常更新吸引不少粉絲們前往朝聖。近日，李多慧在頻道上更新一篇在台北街頭的休假日生活，自嘲：「大家都對我沒什麼興趣。」卻吸引逾30萬名網友觀看。

李多慧近日在個人YT頻道上更新一篇題為「在台灣休假的期間在幹嘛..? / 我最喜歡的台灣,韓國美食1位 / 台北101 / 試搭捷運 / 李多慧」等影片，其內容可見她身穿樸素的服飾，臉上未戴口罩，與好友一同享受休假日的快樂。

在台灣休假的期間在幹嘛..? / 我最喜歡的台灣,韓國美食1位 / 台北101 / 試搭捷運 / 李多慧。（影片來自이다혜 YouTube，如被移除請見諒。）

其中，李多慧在台北捷運與好友聊天打趣時，被問及：「你坐捷運都不會被認出來嗎？」她對此回應：「其實很少有人認出來，大家都對自己沒有興趣。」此外，兩人也前往信義區大啖韓國料理，並分享老饕的吃法。最後，在影片結尾以花絮的形式曬出多則自己的工作片段，並激動試乘畫有「李多慧」字樣的公車，為這段休假時光做了完美的結尾。

雖然李多慧在影片中表示「無人對她感興趣」，但在先前就有網友以「李多慧在信義區兩餐吃飯」為題在PTT上發文，曝光她當時在用餐的相關畫面，此外，用餐的店家事後也在臉書上曬出李多慧到來時，外面有眾多人潮的畫面，顯見有不少粉絲想一賭女神的風采，而該則影片截至目前已累計逾30萬的觀看數字，可見李多慧的人氣不俗。