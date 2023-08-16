為提高供電彈性，政府發展光儲合一的儲能系統結合太陽光電發電設備案場，致力將光電效率最佳化，以應對光照因素對太陽能光電發電穩定性帶來的挑戰。大亞集團董事長沈尚弘表示，光儲合一案場能將日間太陽能電能進行時間移轉，並配合台電電力調度補足夜間第二尖峰用電需求及台電緊急調度救援，進一步增加電網強韌度，並確保產業用電品質，具有多重效益。

大亞積極串接能源鏈，從能源產生、傳輸、轉換，儲存、到管理，提供完整服務，本次標案儲能系統容量合計70.6MW，大亞憑藉在能源領域的專業及開發儲能系統的穩定表現取得本次標案中最大容量23.3MW。

這次的光儲標案總共有7家廠商得標，自去年遴選完成後須於一年內完工，大亞旗下志光能源不但取得最大容量建置資格，並展現卓越工程管理能力和效率，將率先如期於10月準時完工，除為推動綠色永續供應鏈的典範，也為台灣在能源轉型方面提供強大的動能。目前大亞集團AFC容量已達13MW，可隨時供應13000瓩功率充放電，預計到年底，儲能系統將達到36.5MW。