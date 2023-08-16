王品2005年創立高價位的法式鐵板燒品牌「夏慕尼」，目前全台共有14家分店，穩居中高價鐵板燒龍頭。分析來店用餐客群，高達4成為情侶用餐需求、為情侶約會首選餐廳之一，且特別受到25～35歲女性顧客歡迎。

看準情侶約會及女性客群喜好，夏慕尼首度跨業攜手同樣具南法風情及女性好感度的法式美妝品牌歐舒丹，以「歐舒丹」標誌性產品成分「馬鞭草」、「薰衣草」、「杏仁」等元素入菜，於七夕檔期推出「夏慕尼獨家聯名歐舒丹夢幻和牛套餐」，搶攻七夕約會商機。

王品表示，夏慕尼此次首度攜手歐舒丹跨界聯名，主要看中歐舒丹的優秀品牌力及優質會員，也與夏慕尼約6成的25～35歲年輕女性客群喜好重合。預期至10月12日的2個月聯名活動期間，可望帶來10～15％新客群，帶動業績成長10～20％。

據統計，台灣鐵板燒2022年市場規模達75億元，未來3～5年的年複合成長率（CAGR）達逾10％。王品旗下目前已有平價「hot 7」6家、中高價的「夏慕尼」14家、高價的「阪前」與中價的「就饗」各1家，合計4品牌共22家門市。

王品表示，夏慕尼今年雖無展店計畫，但既有門市均持續以新風格進行裝修，目前已有7成門市完成改裝，且改裝後門市業績均成長逾2成。夏慕尼今年以來營運維持高檔，暑期旺季幾乎全滿，預期今年品牌營收可望成長20％、突破14億元。