韓國實力派女團「Brave Girls」由恩智、裕那、侑廷、玟瑩組成,在2017年發行的歌曲〈Rollin'〉,於2021年在軍中颳起旋風,被譽為「逆行神話」美譽的,如今與原先的經紀公司合約告一段落,榮耀宣布與華納音樂攜手,以全新團名「BBGIRLS」重新開啟她們的全球音樂之旅,歷經解散風波、更改團名,隊長玟瑩坦言「之前每天都在哭」,如今4人再出發每天過得超幸福。

「BBGIRLS」日前首發單曲專輯《ONE MORE TIME》,同名主打歌取樣靈魂樂大師Rick James的〈Give To Me Baby〉,以具有中毒性的復古流行音樂為基調,唱出思念與某人度過熾熱夏天的愛情故事,同時傳遞成員們團結在一起,邁出帥氣步伐的訊息給粉絲們,展現4人獨特的夏日女王魅力。另一首收錄曲〈LEMONADE〉則是能感受到夏天情感的時尚流行歌曲,充分展現專屬於BBGIRLS的清爽感。

被問到這次以新團名重新出發的契機,隊長玟瑩坦言:「直到跟成員們一起決定要全新出發前,我每天都在哭,最近能過著一起宣傳新專輯的日子真的非常幸福!」裕那表示:「從各方面來說這是一個具有意義的時期,也是我們4人從製作階段起就一起合作」,恩智則說「因為我們分開過,感受到缺少彼此時的空虛感,(儘管面臨過解散風波)反而也成為關鍵性的契機,讓我們決定重新出發」,侑廷也爆笑透露:「我們太瞭解彼此了,所以不能吵架,一定得一直在一起!」

而對於新歌,4人都積極參與舞蹈的創作,畢竟已在一起8年多了,都很清楚彼此的想法,感情要好的她們也不想只有一個人表現特別突出,想要打造出4人都是主角的表演。選擇與華納音樂合作,成員們對於未來也有更多的期待與夢想,念念不忘粉絲們支持的裕那,希望能舉辦曾和粉絲們約定好的演唱會,恩智希望能到海外進行宣傳活動,玟瑩則希望可以得到新人獎,因為是原團體後期成員的,沒有得過新人獎,對於這次「重新出道」不免俗地也對只有一次機會的新人獎充滿憧憬。

此外,4人還特別錄製了問候影片給台灣粉絲,《ONE MORE TIME》已在各大數位音樂平台正式上架。