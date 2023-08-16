由台北市新聞記者公會所舉辦的2023年「社會光明面新聞報導獎」競賽，經過1個多月的評選作業後，今天（16日）公布3大類作品得獎名單，《工商時報》獲得評審青睞肯定，在55件作品競爭激烈角逐中，拿下平面新聞報導獎佳作。

由於台灣的老化來得又快又急，2025年台灣將邁向超高齡社會，亦即老人占比將超過2成，但卻有逾半老人家庭都落在低所得組，當高齡意味著將陷入貧困，長壽就不是一種福氣，而貧富差距的擴大將為社會帶來不安，因此本報認為又老又窮的探討值得著墨。

隨著老年人口快速增加，經濟安全、健康、長照財務需求更大，會增加未來家庭財務困難，且將成為未來世代隱憂。偏偏勞工退休支柱的勞保基金，可能2027或2028年面臨破產危機，但勞保年改遙遙 無期，成為勞工心中最大隱憂。

「台灣的老化不是未來式，是現在進行式」。延後退休年限，鼓勵高齡者再就業，催生平價長照或養護機構，並加速啟動年金改革等，都已經沒有時間再空耗了！本報製作的專題，盡力切中要害，期盼能催動執政者及民間企業，重視台灣邁向高齡化的事實，快速研擬配套，避免台灣淪為「下流老人」的悲慘社會。

今年的「社會光明面新聞報導獎」競賽徵件時間是從6月1日起至6月30日止，共計收到參賽作品174件，包括平面新聞報導55件、廣播新聞報導24件、電視新聞報導95件，共評選出14位優勝者（平面6位、廣播3位、電視5位），將分別贈給獎金暨獎座以茲鼓勵，頒獎典禮訂於記者節的9月1日（星期五）下午2點，在「國立中正紀念堂演藝廳」舉行。