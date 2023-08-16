本田（HONDA）CR-V自導入台灣以來，至今已累計賣逾27萬輛，新車12日於店頭上市後第一個周末推升到店賞車人潮，兩天接單突破800張，創台灣本田（HONDA TAIWAN）單周末最高銷售紀錄，累計CR-V訂單已經超越3600張。

台灣本田表示，全新CR-V延續歷代優異基礎，超越標竿再進化，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大優勢，因此發表以來成功獲各界肯定。

全新CR-V全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統（S / Prestige），除外觀塑造全新風貌，車室佈局秉持MM思想（Man Maximum Machine Minimum）設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器（含重低音）」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備。

此外，全新CR-V搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m / 1,800～5,000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性，並實現15.0km/L（VTi-S / S）、14.7km/L（Prestige）絕佳油耗。