看準穿戴式裝置日漸普及，和泰集團iRent今（16）日宣布，iRent APP正式支援watchOS系統智慧手錶，即日起會員可直接透過Apple Watch輕鬆開鎖及上鎖iRent共享汽機車，同時提供一鍵迅速開啟機車車廂及電池倉等功能，逾150萬名iRent會員將可享有更多元便利智能用車體驗。

iRent表示，會員取車後簡易綁定Apple Watch，即可將iRent車門秒開鎖、輕鬆上車沒煩惱，再也不用慌亂地在包包裡翻找手機，或因不小心將手機鎖在車內而困擾。

iRent共享汽機車持續致力於研究並優化iRent APP使用者介面、體驗及租車流程。此次再推出全新功能–綁定Apple Watch，iRent表示，即可輕易進行汽車開鎖車門及機車開關電、開車廂及電池倉服務，期待能更完善用戶便利的移動需求，並將持續應用IT科技新技術，研發新附加價值以引領業界創新。