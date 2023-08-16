Company Lens提供有關影響任何特定科技市場的主要參與者（供應商、買方、合作夥伴）的重要資訊。
這項新服務將為競爭標竿分析、買方科技預算、支出等級以及通路合作夥伴，提供寶貴的數據。
Company Lens主要用於剖析競爭對手的表現。業務和行銷團隊可以查看2,400多家資通訊供應商在100多個科技領域的市佔數字與成長情況，以確定哪些廠商主導某國市場，還能幫助識別其成長最快的潛在競爭對手。
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IDC宣布推出全新的「Company Lens–您的360度企業ICT數據服務」，這是一項開創性的數據服務，可為有意擴大市場占有率及影響力的資通訊（ICT）供應商提供競爭優勢。
Company Lens提供有關影響任何特定科技市場的主要參與者（供應商、買方、合作夥伴）的重要資訊。
這項新服務將為競爭標竿分析、買方科技預算、支出等級以及通路合作夥伴，提供寶貴的數據。
Company Lens主要用於剖析競爭對手的表現。業務和行銷團隊可以查看2,400多家資通訊供應商在100多個科技領域的市佔數字與成長情況，以確定哪些廠商主導某國市場，還能幫助識別其成長最快的潛在競爭對手。
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