Company Lens提供有關影響任何特定科技市場的主要參與者（供應商、買方、合作夥伴）的重要資訊。

這項新服務將為競爭標竿分析、買方科技預算、支出等級以及通路合作夥伴，提供寶貴的數據。

Company Lens主要用於剖析競爭對手的表現。業務和行銷團隊可以查看2,400多家資通訊供應商在100多個科技領域的市佔數字與成長情況，以確定哪些廠商主導某國市場，還能幫助識別其成長最快的潛在競爭對手。