為了積極備戰2026年男足世界盃外圍賽及2027年亞洲盃資格附加賽，中華足協力邀菲律賓男子國家代表隊來台交流，將於9月8日在高雄國家體育場舉辦「國際男子足球積分邀請賽」。主辦單位16日舉辦賽前記者會公布中華代表隊官方新暱稱「Blue Wings藍翼軍團」及應援口號「Aka La Lima」永不言敗。

中華足協將於9月8日於高雄國家體育場辦理今年第2場主場國際積分邀請賽，特別邀請到在亞洲實力不俗的菲律賓男足國家代表隊來台交流，中華隊前場主場邀請賽於6月中以2：2逼和泰國隊，當天共有近7000人到現場觀賽，就連高雄市長陳其邁也親自進場為中華隊應援。

為了迎接此次中華隊、菲律賓之戰，中華足協特別舉辦中華國家代表隊的新暱稱及官方應援口號網路票選活動，中華足協也公布國家代表隊官方暱稱為「Blue Wings藍翼軍團」以及官方應援口號「Aka La Lima」永不言敗，中華足協將利用新暱稱與口號製作官方應援曲，打造國際賽現場應援氛圍。

此役中菲之戰還有另個新看點，台灣企業甲級足球聯賽南市台鋼選手安以恩（Samuel Kouame Ange）原來自象牙海岸，已經完成歸化程序，正式成為新台灣人，他也將在中菲之戰首度披掛中華隊戰袍上陣，盼能在場上做出貢獻，並率領中華隊在主場贏球。

中華隊總教練Gary White表示，每位球迷都是中華隊的最佳第12人，所以希望大家踴躍進場為中華隊加油，讓球員在場上真正體會到主場優勢的感覺，上場賽事他看到許多小朋友進場觀賽，他相信球員們都會全力以赴，讓大家看到台灣足球未來的希望。

2023國際男子足球積分邀請賽將在9月8日晚間7時於高雄國家體育場進開賽，票價價格設定全票300元、優待票100元，為了吸引更多球迷進場觀賽、為中華隊加油，高市府宣布，使用500元動滋券購買2張全票，可享高市府補助優惠100元，歡迎各地球迷於9月8日踴躍進場觀賽，替中華隊應援吶喊，共同捍衛主場。