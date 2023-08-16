今年墾丁國際馬拉松獲得「日本航空公司」冠名贊助，將於11月5日登場。（台灣鐵人三項提供／謝佳潾屏東傳真）

今年墾丁國際馬拉松獲得「日本航空公司」冠名贊助，將於11月5日登場，分有42K全馬組、21K半馬組、12K挑戰組以及3K親子歡樂組，報名即享有台北至東京來回機票抽獎機會，全馬組與半馬組總排名男女前3名即獲來回機票1張。

主辦方指出，墾丁素有「東方夏威夷」的美譽，因此墾丁國際馬拉松向來深受歡迎，而今年的賽事將於11月5日登場，分成全馬組（42公里）將一路沿台26線往南奔跑至台灣最南端鵝鑾鼻，再沿東海岸的佳鵝公路北行，悠遊恆春半島的山海風光。

半馬組（21公里）前與全馬組相同，於龍磐公園處折返後進入祕境埔頂草原，一眺無垠蒼綠；挑戰組（12公里）沿著台26海岸線於埔頂路折返，能遠眺不同角度的山海風景；以及親子歡樂組（3公里）跑在平緩路線，適合爸媽帶小孩徜徉在歐風大草原，感受國境之南的度假氛圍。

主辦方表示，因今年賽事獲「日本航空公司」冠名贊助，所以報名即享有日本航空台北至東京來回機票抽獎機會，此外，日本航空還加碼提供全馬組與半馬組總排名男女前3名來回機票1張，以鼓勵菁英好手，同時還提供波音787-8 模型飛機讓參賽者加價購。

「比賽風景很漂亮，一邊是山另一邊是海，路線跑起來有點陡，是有點辛苦呢！」以「日本人跑遍台灣」在路跑界聞名的TOMO 桑（本名：後藤友嗣）去年在墾丁馬拉松11公里組拿下男子組總排第2名，自此對墾丁的山海美景念念不忘，今年TOMO桑將再次參賽，並邀請全台灣跑者與一同感受墾丁之美。

主辦方說，活動詳情可至報名連結，或至官方FB粉專「日本航空墾丁國際馬拉松」查詢。