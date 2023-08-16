新北市自2020年辦理「HOPE青少年就學就業關懷計畫」，協助15至18歲生涯未定向的青少年，從心理、家庭、經濟等層面關懷，協助孩子順利就學之外，更尋求可提供實習機會的廠家，讓孩子可以學習，累積工作經驗，同時還能有收入支持，至今已累積追蹤2000多名學生，

新北市教育局攜手新北高工以及淨化社會文教基金會辦理「新北市HOPE青少年就學就業關懷計畫」，今舉辦「友善商家感恩記者會」，教育局表示，新北幅員廣大，人口403萬，服務量能需求龐大，2020年至今已累積追蹤2000多名學生，累積的41家友善商家，提供約3200小時體驗時數，透過陪伴關懷、生涯探索課程及工作體驗3大面向協助國中畢業未定向的青少年找到希望。這群青少年用行動表達感恩之心，期許感動的正向力量能永續循環。

今由4位參與計畫學員代表，贈予6家友善商家代表親手製作的感謝牌，包含京簡康健康餐盒、台灣鹽酥雞、車容坊公司、懷湘工程有限公司、皇迪企業社、7-11英海門市等，表達感謝淨化基金會的關懷陪伴及友善廠商試探生涯協助，讓青少年能找到希望，更能找到自己的未來。

參與本案的學員阿豐（化名）說，參與計畫前，對人生沒有什麼目標，但是參加基金會一系列財經理財、自我探索的課程，加上專業老師服務關懷，安排工作體驗，讓自己體驗許多不一樣的工作，成為更好的自己，感謝所有的人願意花時間、花心力幫助我們。

學員阿萍（化名）也分享，輔導員指導自己如何寫履歷、協助自己找到加油站的工作、規畫如何運用薪水等。第一天上班很迷茫，不過後面也慢慢的熟悉了，就做的愈來愈順了，謝謝老闆和基金會的幫忙，自己學習到很多新的事物，也能負擔自己和家裡的生活費。