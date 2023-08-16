選手透過與技術水平更高的學校選手對抗下，提升自我的抗壓與球技。(圖／金湖國小提供)

廈門翔安大嶝中心小學在科學教育及鄉土閩南文化推廣經驗，也有很好的效法之處。(圖／金湖國小提供)

廈門翔安大嶝中心小學在科學教育及鄉土閩南文化推廣經驗，也有很好的效法之處。(圖／金湖國小提供)

在參訪行程中，也讓學生們體驗到閩南建築與歷史文化在大嶝島仍獲得很好的保存。(圖／金湖國小提供)

金湖國小足球隊前往大嶝參加兩岸學校足球暨閩南文化交流，提升選手的足球技能。(圖／金湖國小提供)

金門縣金湖國小足球隊近年來在各界的支持協助下蓬勃發展，今年度更獲得國小足球世界盃男女足金門區冠軍；為了讓選手有更多交流及臨場比賽經驗，日前由校長陳為信、家長會長林嘉森等人帶領男女足共30位學生，前往廈門翔安區大嶝中心小學參加兩岸學校足球暨閩南文化交流，以增進學生的多元學習視野並提升選手的足球技能。

金湖國小指出，在大嶝小學的用心安排下，翔安區實驗小學及何厝小學等足球勁旅一連三天一起進行男女足球交流友誼賽。選手透過與技術水平更高的學校選手對抗下，確實對提升自己球隊選手的抗壓與球技起了重要的收獲。

湖小足球教練鄭博霖表示，唯有讓運動選手持續從實戰經驗中體會本身球隊的不足，才能讓選手更要求自己，提高整體球隊技能水準。

對於此次的交流比賽，湖小足球小將也說出賽後心得，他們說，在金門由於足球隊伍少，很容易就能得到好成績；來到廈門這邊交流比賽後雖然勝少敗多，但可以跟翔安區足球冠軍隊交流比賽才知道自己不足之處，以後會更加聽從教練指導學習更多足球知識跟技能。

校方表示，廈門翔安大嶝中心小學除了足球運動推展有成外，在科學教育及鄉土閩南文化推廣經驗也有很好的效法之處，尤其是航空母艦的模型製作及一級賽車模型的製作，都讓湖小孩子增添新的學習體驗，從模型製作中學習相關科學原理，也同時刺激腦力激盪，並透過比賽增強孩子學習動機，跟我們的科展一樣都是很好的科學教育學習。

校方補充，在參訪行程中同時也讓學生們體驗到閩南建築與歷史文化在大嶝島仍獲得很好的保存，抗戰時期金門縣政府曾移至大嶝島辦公，整區閩南文化遺跡跟我們金門閩南聚落有著相同的歷史背景，孩子透過導遊的解說對我們閩南文化與建築有了更深的認識。

湖小校長陳為信表示，透過此次的比賽交流活動，學生除體驗足球運動的魅力加強彼此技術水平的提升，同時結合大嶝小學安排閩南古厝建築模型製作與體驗，強化兩岸對於閩南文化的重視與深耕於教育皆印象深刻。

陳為信同時代表校方對於廈門大嶝小學校長許春凱帶領的團隊三天來熱心的接待與協助特表感謝之意，也感謝廈門市翔安區德孝教育促進會長陳青松贈送親師生豐富伴手禮。此行也非常感謝學校家長會長林嘉森、副會長盧冠宇的全力支持，讓交流學生獲得更多的關懷與協助。