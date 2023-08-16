日本政府觀光局（JNTO）今天公布今年7月訪日外國客推估數為232萬600人，連續兩個月超過200萬人。從國家或地區別來看，前3名分別是韓國、台灣及中國。

日本富士新聞網報導，今年6月訪日外國客時隔約3年5個月再逾200萬人，而今年7月又比6月大幅成長約12%，已恢復到COVID-19疫情前的2019年7月近8成水準。

日本政府觀光局表示，如果扣除來自中國的訪日客，7月訪日外國客總數相當於2019年7月的103.4%，首度超越疫情前水準。

從國家或地區別來看，7月訪日外國客最多的是韓國約62萬6800人，台灣以42萬2300人次之，中國則以31萬3300人排名第3。

跟疫情爆發前的2019年7月相比，韓國今年7月成長11.6%、台灣恢復到92%水準、中國僅恢復到近3成水準。

中國政府已從今年8月10日起解禁赴日本的團體旅遊，由於2019年有近千萬中國旅客造訪日本，讓日本觀光業界期待中國客來訪有助恢復受疫情影響的景氣。