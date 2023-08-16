搶濃情七夕商機，摩斯漢堡即日起至8月22日，祭出兩項「粉紅泡泡」限量優惠活動，含粉紅泡泡茶歐蕾第2杯半價，及V型薯搭配粉紅泡泡茶歐蕾或摩斯抹茶歐蕾飲品二擇一享120元優惠價，讓消費者用甜蜜好滋味與另一半度過浪漫情人節。

「粉紅泡泡茶歐蕾」採用摩斯無糖紅茶與牛乳以黃金比例調製而成，加入搭配蜜漬草莓果醬與Q彈蒟蒻球增添口感，入口香滑、草莓風味十足，每一口都滿足味蕾的饗宴。