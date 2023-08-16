勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深執行副總經理陳文孝16日以近日一台商案例，分享欲想適用大陸國家稅務總局所發布最新的「關於進一步完善研發費用稅前加計扣除政策的公告的扣除優惠」，在不知情的情況下取得疑似不實發票作為費用抵扣憑證，後續在申請過程中，除了是否可以認定抵扣議題，甚至涉及《稅收徵收管理法》的偷稅行為，而遭受嚴重的刑事責任。

虛開發票若被稽徵機關認定為偷稅行為時，則依大陸《稅收徵收管理法》第63條規定，則會面臨五倍以下的罰款；若構成犯罪的，還會有刑事責任。

陳文孝說明，若買方主張該交易為善意不知情下取得虛開發票，另請求稅務機關認定非屬虛開發票行為，則可避免構成「偷稅」。

實務上，大陸稅務機關對該類案件，通常會整合進銷雙方的實質關係，並了解是否造成國家稅款損失等多項因素進行綜合判定，由於個案情況均不同，判定標準較高，稽徵機關都是個案處理，並無通例釋函。

大陸金稅四期全面展開，透過大陸金稅工程中各項系統稽核聯查，並同步全面推行專用發票電子化，在大陸若有經營異常、洗錢、逃漏稅等情事，透過零時差的資訊傳遞，即時的稅務監管，異常行為將無所遁形。

陳文孝提醒， 大陸推行全面數位化的電子發票制度即將滿一年，在面對金稅四期與全電發票的全展開，稅務機關都可以即時透視檢查到各企業的營運與財務情形，可說是「以數控稅」的數據監控網絡，台商企業需考慮今後每期與跨期的財務稅務比率合理性，對於相關憑證取得亦需更加確認來源正確性，以免造成稅收優惠無法享有，還須面對稅務機關「全視線查核」。