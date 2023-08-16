好萊塢女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）曾主演名導史蒂芬史匹柏的電影《西城故事》，之後又出演迪士尼改編真人版的《白雪公主》，由於她是拉丁裔，黝黑皮膚引起網友討論不符合白雪公主的設定，且爭議不斷，傳出她歧視並區別對待一名亞裔博主，近日她發言認為王子就是一名跟蹤狂的言論被翻出，引起不少網友的反彈。

近日瑞秋曾格勒和蓋兒加朵（Gal Gadot）的2022年的採訪被翻出，瑞秋曾格勒在影片中承認自己討厭1937年的原版動畫電影《白雪公主》，稱劇情極度詭異，認為白馬王子是一個跟蹤狂，小時候看過一次就不想再看了，直到拿到白雪公主這個角色才重新看，且她演出的公主會追求權力而不是追求真愛，她的言論引起迪士尼粉絲的怒火；由於電影即將在2024年3月上映，迪士尼高層將進行危機處理，阻止瑞秋曾格勒的言論讓電影名聲惡化。

（來源／影片取自Entertainment Weekly YouTube，如遭刪除請見諒。）

好萊塢知名公關卡拉·斯佩特 (Carla Speight)表示迪士尼需要謹慎面對演員發表自我觀點這件事，這可能會對電影銷售產生重大影響，「畢竟迪士尼過去一直塑造成夢想成真的地方，但從未定義夢想該是什麼樣子，他們的演員也不應該如此」，指出瑞秋曾格勒並不像《小美人魚》的主角海莉貝利（Halle Bailey）那樣認同自己演出的角色，令人感覺不尊重以前的版本。

（來源／影片取自Variety YouTube，如遭刪除請見諒。）

真人版除了大幅改動故事劇情，流出照片中7個小矮人疑似被改成不同人種，且只有一個角色是侏儒，其中還有女性和黑人角色，想讓小矮人形象變多元的意圖明顯。