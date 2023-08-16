有些人不習慣被誇獎，總是害羞否認別人的讚美，但也有人十分自信，總會大方接受這些稱讚。《搜狐網》命理專欄分享，雙魚座、獅子座、牡羊座和水瓶座的人很喜歡被讚美，並且很容易相信別人的吹捧，只要被誇了一句就會飛上天，一整天都開心不已。

▎雙魚座

雙魚座就算外表再成熟，內心還是住著渴望被稱讚的孩子，和別人相處時追求安定感和歸屬感，所以透過反覆試探來確定，只要對方說出甜言蜜語或吹捧的話就很滿意，哪怕有些言過其實，也能從中擷取真實的認可。除此之外，雙魚座聽人說話還會自動增添一層濾鏡，而這正是善良純粹的展現，對讚美深信不疑，以柔軟的心面對別人，再編織美夢給自己。

▎獅子座

獅子座渴望成為眾人的焦點，總是積極展示優點，從不怯場，同時還會主動尋求大家的讚美，只為了滿足自己的面子，如果能受到大家的景仰、崇拜，不管事情有多艱難都會拚盡全力完成。對獅子座來說，誇獎和稱讚是成長與努力的燃料，很容易因為別人的期待而充滿鬥志，一旦成為他人矚目的對象，內心的幹勁與能力就能加倍展現出來。

▎牡羊座

牡羊座心思單純，對別人的讚美沒有招架之力，不怕有人和自己硬碰硬，就怕對方示弱服軟、說好話，一旦被捧到天上，呈現一種飄飄然的狀態，後續的行為和發展就會變得難以控制。牡羊座心裡住著一個小孩，很容易受到別人一句話的影響，他們大部分時間都充滿活力，再加上他人的稱讚，就能維持快樂一整天。

▎水瓶座

真實的水瓶座並不是眾人眼中「淡泊名利的隱者」，其實擁有很強的虛榮心，所以也很愛聽吹捧性質的話，而背後的原因並不是因為單純或就是喜歡聽誇獎，而是因為他們打從心裡認為自己值得，所以聽到讚美後不會感到害羞或不好意思，雖然聽的當下心情很好，但水瓶座並不會將這些稱讚放在心上，或對說話的人有任何印象，只是很享受那一刻的愉悅而已。