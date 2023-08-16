原來慈妹喜歡這款！戀愛方程式大公開 甜曝2擇偶條件1星座先OUT

中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹，近期加入由梁赫群、白雲和何妤玟等人主持的全新戀愛實境節目《戀愛上線中》擔任戀愛小天使，和包括林襄、孟潔、雅涵、YURI等15位啦啦隊女神組成夢幻班底。而她10日出席節目首播記者會時，也接受《中時新聞網》的採訪，大方分享自己對於戀愛的憧憬和過往的情感經歷。

訪談一開始，被問到對於曾公開示愛自己的鐵粉，中職球員劉俊豪是否符合心目中的理想型？慈妹有些無奈地笑出聲表示「怎麼每次都會聊到他？」但也稱讚對方笑起來很好看，但因為自己屬於「感覺派」，所以沒有特別偏好的類型，不過她也隨即補充，跟一般人比較不一樣的是，她特別喜歡有反差萌的人，還有笑容好看、陽光的特質。

慈妹表示喜歡「喜歡會看細節的男生」 （攝影何祥瑀）

「我喜歡會看小細節的男生。」在被問到男生追求時的加分行為，慈妹解釋，因為女生在一開始認識時，可能會有很多不好意思說的事情，如果這時候男生能從相處過程中或是一個表情裡，注意到對方沒說出口的細節，會讓她覺得超級加分！至於扣分的行為，她則表示自己不喜歡扭扭捏捏的男生。褪去女神的光環，慈妹私下也像一般女孩一樣，期待被另一伴關心及呵護，但她也強調，雖然會希望對方能夠「Man一點」，但不能接受有「大男人主義」的男生，喜歡時而像朋友，時而又像戀人般的自在相處。

而在聊到多數女生會在意的星座時，慈妹則回應，雖然不知道哪個星座的男生適合當男友，但自己有許多處女座的「異性朋友」，稱讚處女座很會照顧人，且都是能夠相處很久、頻率很合的朋友。反之，被問到最不合的星座，她則秒答「水瓶座」！還強調是水瓶座的男生，因為爸爸就是水瓶座，自己以前也和爸爸磨合很久，自然又不做作的回應，讓人哭笑不得，但也讓人更加瞭解，為何她的人氣會如此水漲船高。

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除了對戀愛的憧憬，聊到過去的感情經歷，慈妹說本來以為自己是不容易暈船的人，但小時候常常會因為旁人的幾句話，懷疑對方是否對自己有意思，因此滿腦子都想著對方的事。但長大之後就開始變得理性許多，而在被問到是否有遇過渣男，她則沉默思考了一會兒才開口「不會去把對方定義為渣男，畢竟深愛過。」當初和對方感情開始生變時，便發現對方已經開始想認識別的女生，雖然最後分開時不是很和平，但自認算是個瀟灑的人。

隨著年紀的增長，現在的她覺得最理想的戀愛狀態，就是理性的溝通，因為感情的事本就複雜，而大部分的人一遇到事情可能就無法理性地去處理，因而影響雙方感情。她覺得兩個人的相處要能像朋友、家人，也能是情人，融入彼此的生活裡，互相關心、在乎，並強調「分享慾」的重要性。而在訪談的最後，她也甜美獻唱一曲By2的《愛ㄚ愛ㄚ》，真的是讓人聽了都好想談戀愛啊。