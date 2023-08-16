朝陽科大校長鄭道明(左)恭賀中區校友聯誼會成立，並對首任會長柯義峰（右)寄予厚望。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科大校友總會與北、中、南區校友聯誼會共同舉杯慶祝，象徵邁向新里程碑。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科技大學第10屆校友總會在理事長王志盟的號召下13日成立「中區校友聯誼會」，由營建工程系碩士班校友柯義峰擔任首屆會長。現場來自北、中、南區校友聯誼會500名校友齊聚，大家開心舉杯慶祝，凝聚校友向心力、場面熱鬧盛大。

除了朝陽科大行政學術團隊師長參與盛會，北區校友聯誼會會長黃學馴、南區校友聯誼會祕書長金新恩及EMBA協會理事長詹春盛等人更到場祝賀，逾500名校友，來自各行各業，彼此交換名片，展現和諧氣氛。

朝陽科大校長鄭道明表示，創校30年來，朝陽培育了近9萬名的菁英遍佈全球，每一位校友都是朝陽力量的延伸。在歷任理事長的用心經營下，朝陽校友總會奠立了穩固基礎，中區校友聯誼會的成立，串聯了朝陽北中南校友的社會影響力，期許這份驕傲與榮耀，能繼續傳承下去並發揚光大。

校友服務暨職涯發展處長許世宗指出，首任會長柯義峰，現任蓬進營建機構總經理，擁有20年的營造業經歷，在專業領域上表現傑出。中區校友聯誼會的成立，代表全新里程碑的展開，期待未來能結合朝陽海外校友會，凝聚全球校友的力量，攜手共進，為明年3月成立世界校友總會而努力。