高雄1名丁姓男子透過交友軟體認識A女，隔天開車載她去百貨公司購物，還幫忙付款4680元，詹男提議去摩鐵喝酒聊天，酒酣耳熱之際便激情滾床單，完事離開摩鐵後，A女在車上又要求詹買金戒給她，詹男驚覺自己被當盤子，要求A女去超商幫忙買菸，當A女進超商後落跑。A女覺得被放鴿子很丟臉，便提告性侵。

法官審理時，丁男坦承有與A女發生性行為，但否認強制性交，丁男表示：「當天去百貨公司，A女叫我幫她支付化妝品的錢，並說好要去汽車旅館發生性行為，過程中都沒有強迫A女，之後A女又要我買金戒指給她，我覺得她在敲詐我，所以才在我請她去買菸時離開等語。」

A女則說，我跟丁男在交友軟體認識，接著他說要加我的LINE，我要去百貨公司購物，丁男說可以載我去，買完東西後，她約我去汽車旅館喝酒，他趁我酒醉微醺使不上力，脫掉我的衣服性侵，全程我跟他說「我不要」、「我很痛」，但我使不上力，只能掙扎，造成我瘀傷，我的意識是清醒的。

A女表示，事情發生後丁男說要買一個小金飾補償我，在路上叫我開手機查詢附近的金飾店，之後丁男開車載我到附近超商，叫我下車幫他買菸，我買完菸後，他已經開車離開，我才趕快報警。

法官檢視A女手機紀錄，在車上時確實有用手機查詢附近銀樓，然卻未趁機傳送相關求救訊息，勘驗超商監視器，A女下車進超商買香菸時，與店員應對神色自若、態度從容，買完菸後，走出店外進行手機實名制動作，隨後四處張望找尋丁男車輛，並撥打電話，之後坐在超商外，持續撥打電話，經過6、7分鐘後，A女走進店內詢問店員超商地址，再走出店外講電話。之後A女傳訊給丁男，「我以為我被放鴿子了」、「放鴿子我會生氣啊」、「我報警了」。

法官認，A女於脫離丁男實力控制時（下車後），理應即刻向超商店員求援，反而是急著找已經駕車離開的丁男，與一般常人遇到類似狀況，會急於離開危險情境的反應相違背，確實悖於常情。

A女精神鑑定結果，壓力反應主要是來自於被丁男拋棄在超商，誘發過去被拋棄的痛苦經驗，而產生強烈驚嚇並陷入不知所措的恐懼情緒，但此經驗並不符合創傷後壓力症的診斷準則。

鑑定報告指出，A女原本就具有自我形象和情感表現不穩定，努力逃避被拋棄的人格特質，使其在案發後，強烈的憤怒難以控制，產生情緒明顯反應過度的不穩定現象。綜合所有證據，法官日前依法判決丁男無罪。