一名50多歲患者，因下背疼痛去做復健治療，但持續1、2個月後都未見改善，且還開始出現胸痛情形，進一步檢查才發現，原來右肺已經有一顆很大的腫瘤。醫師表示此為癌症骨轉移，常見症狀包括，背痛、胸痛、腳痛、跌倒、骨骼劇痛、骨質疏鬆、貧血、頭暈及走路喘等，都要特別警覺。

高雄榮總胸腔外科醫師曾彥強在《健康2.0》節目中表示，過去曾收治過一名50多歲患者，本身是老菸槍。起初有下背痛時，就去做復健治療盼能緩解，未料持續1、2個月後都沒有改善，甚至還開始有胸痛情形，直覺不太對勁，於是就近一步至胸腔外科確認。

結果X光檢查結果，在該名患者的右上肺部發現一顆很大的腫瘤，這才找出真正病灶。曾彥強指出，骨轉移造成的疼痛感每個人都不太一樣，有些人會冒出悶、鈍的莫名痛感；有些患者則描述如骨折般的痛，一切要看癌細胞侵犯程度。

當癌細胞出現所謂的骨轉移時，較常見的症狀包括，背痛、胸痛、腳痛、跌倒、骨骼劇痛、骨質疏鬆、貧血、頭暈及走路喘等，若出現上述相關症狀，務必盡速就醫檢查。

除此，中山醫院家醫科醫師陳欣湄先前表示，有2重要指標可以區分是轉移痛還是背痛，其一，若背痛都出現在同一個位置，且沒有特定姿勢問題，長期未改善就得注意；其次，要留意是否有連動的痛感，像是胃炎、胰臟炎及胰臟癌，患者可能會從前面痛到後面。

國健署表示，LDCT是有效的篩檢肺癌工具，目前只要是具肺癌家族史50～74歲男性或45～74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾，或是年齡介於50～74歲吸菸史達1年30包以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸民眾，可至國健署審核通過的肺癌篩檢醫院接受2年1次免費的LDCT篩檢。

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