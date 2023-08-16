國家住都中心於桃園市已決標3,414戶社宅及270戶國軍職務宿舍，全台累積已完工及已決標社宅共4萬1,512戶。

「振興安居」社宅暨軍職宿舍基地位於桃園市中壢區龍岡路三段206巷及福龍街所圍街廓，生活圈範圍休憩資源豐富。該案規劃有日照中心，提供地區所需的社福設施；同時新建國軍職務宿舍，為維護國家國防安全的國軍弟兄提供安心舒適的居所，讓國軍弟兄無後顧之憂。