國家住都中心於桃園市已決標3,414戶社宅及270戶國軍職務宿舍，全台累積已完工及已決標社宅共4萬1,512戶。
「振興安居」社宅暨軍職宿舍基地位於桃園市中壢區龍岡路三段206巷及福龍街所圍街廓，生活圈範圍休憩資源豐富。該案規劃有日照中心，提供地區所需的社福設施；同時新建國軍職務宿舍，為維護國家國防安全的國軍弟兄提供安心舒適的居所，讓國軍弟兄無後顧之憂。
國家住都中心於桃園市中壢區的「振興安居」社會住宅暨國軍職務宿舍新建統包工程16日決標，將由永青營造工程股份有限公司、宏信科技工程股份有限公司、陳章安聯合建築師事務所統包團隊共同打造，預計2028年完工，為桃園市再提供370戶社宅及175戶國軍職務宿舍。
國家住都中心於桃園市已決標3,414戶社宅及270戶國軍職務宿舍，全台累積已完工及已決標社宅共4萬1,512戶。
「振興安居」社宅暨軍職宿舍基地位於桃園市中壢區龍岡路三段206巷及福龍街所圍街廓，生活圈範圍休憩資源豐富。該案規劃有日照中心，提供地區所需的社福設施；同時新建國軍職務宿舍，為維護國家國防安全的國軍弟兄提供安心舒適的居所，讓國軍弟兄無後顧之憂。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。