許光漢在片中全裸跳鋼管掀熱議。（Netflix提供）

許光漢、林柏宏主演動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》不僅以3.63億台幣的票房佳績，成為上半年台片冠軍，電影於8月10日上線Netflix不到36小時，即強勢攻佔台灣、香港、新加坡和越南Netflix電影排行榜冠軍，也進入泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等Netflix前十名電影榜單。

Netflix今（16日）發佈上週觀看排名，《鬼家人》上線至今5天已突破全球160萬次的觀看和高達340萬小時的觀看時間，榮登Netflix全球非英語電影排行榜第7名，其中許光漢在電影中大庭廣眾下裸奔跳鋼管的片段討論度爆棚，更有觀眾戲稱「現在起，許光漢的屁股應該要登記成全球公共財了」，對此他害羞表示：「拍攝當下專注在角色裡，所以沒有想太多，看到大家如此熱烈回應，非常感謝，也覺得值得了。」

林柏宏為角色毛毛所創造的經典口頭禪「不敢相信」也被觀眾稱為「根本是2023年度代表詞」，林柏宏也分享他最印象深刻的反饋是有很多觀眾都在轉貼他跳舞的片段，直呼：「不敢相信！那真的是我嗎？實在是有點害羞，但看到光漢跳舞，就覺得我的真的不算什麼，又更佩服他了。」王淨最後的形象翻轉也驚呼眾人，她說：「我最印象深刻的大概是子晴金句『花瓶哪是你一眼能看穿的』，我希望大家都不要看穿我，耶！」

《鬼家人》不僅於票房、Netflix上創下傲人成績，在國際影展上更收獲了紐約亞洲影展、芝加哥亞洲躍動影展 、納沙泰爾國際奇幻影展，共三座票選觀眾獎，為繼2014年《總鋪師》後紐約亞洲影展再次頒獎給台灣電影，更寫下台灣電影首次同時滿貫三項國際電影節觀眾票選獎的記錄，對於電影成功走出國際、至今獲得的各種佳績，導演程偉豪俏皮回應：「嘿！我拍電影就是要給很多觀眾看的，看過電影就是一家人，期待全球能有更多的觀眾能加入我們！」

另外，程偉豪與《當男人戀愛時》導演殷振豪又聯手出擊，拍攝《鬼家人》延伸影集《正港分局》，找來許光漢、王淨、馬念先警隊原班人馬再度演出，已於去年11月拍攝完畢。