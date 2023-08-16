預報關第3階段。（圖／關務署提供、吳靜君傳真）

海外網購頻繁和普及，為了降低冒領或者透過快遞貨物進口管制、違規物品，財政部關務署今日表示，預先委任（俗稱預報關）3.0將在下周二，也就是8月22日上線，未來只要有違規紀錄者、APP多次會回復者、APP帳號使用異常者，都強制加入預報關。關務署目標，使用比率將從目前的12％到15％，年底可以提高30％。

現在海外購物頻率頻繁、快遞貨物被冒名的情況也日益嚴重，海關實名認證APP「易利委EZWAY」多年，民眾委任報關也愈來愈方便。

為了避免快遞貨物被冒用的禍端，民眾的個資遭到不法人士盜用報關進口違反或管制物品，造成民眾因此被行政或者刑事調查。

所以關務署推動「預報關」制度，第一階段是針對頻繁高風險，例如進口次數一年有300、500次的進口人先要求預先委任；第二階段就是民眾自選，自願加入預報關制；第三階段如果有違規紀錄、多次未以實名認證回復或該APP有異常現象如多人使用同一APP等狀況，確保報關內容正確性及降低冒名報關風險、羅時快遞貨物進口人實名認證。

關務署官員表示，目前預報關的比重大約12％到15％，也就是100份報單中有15份是預先委任；若第三階段上線，希望年底之前可以達到30％。同時，「易利委EZWAY」APP註冊數已經達到570萬人，預先委任人數也有70萬人，如果預報關比例要拚翻倍的話，今年底之前也有百萬人預報關。

至於自己是否為「強制」加入預報關行列，官員表示，APP就沒有選項，就必須加入預報關；至於如果必須預先委任而不預先委任，貨品有可能會無法通關，貨品可能會在海外或者境外，無法順利領貨。