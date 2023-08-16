李沐以米白色系的穿搭現身，以較為濃重的咖啡色作為穿搭亮點，包款、鞋履方面也以此一穿搭法選擇ICON托特包4290元、Eden高跟樂福鞋3690元。（吳松翰攝）

曾敬驊此次出席活動挑到喜歡的小包，他特別喜歡身上的Taper 迷你單肩包，3290元。（吳松翰攝）

PEDRO2023秋季大膽前衛，Helix皮革單肩包3990元（左起）、Joan皮革高跟鞋3290元、Maggie單肩包3990元。（PEDRO提供／林欣儀台北傳真）

PEDRO2023秋季時髦都會，露西亞手提包3690元（左起）、Allen皮革公文包5590元、Amelie高跟鞋 2990元。（PEDRO提供／林欣儀台北傳真）

PEDRO 2023秋季以「藝術無所不在」為題發布秋季新品。（PEDRO提供／林欣儀台北傳真）

新生代演員曾敬驊、李沐受時尚品牌邀請穿上PEDRO秋季新品出席品牌活動，七夕情人節將近兩人也分享過去收過最有印象的禮物分別是皮夾、星際大戰的立體書，曾敬驊表示「我以前發票、零錢、鈔票都塞在一個皮包裡，因為收到（皮夾）之後才開始認真整理皮夾。」不過此次逛店他反而最想收男性的各式小包，「我平時是無包控，但如果進劇組的話都背雙肩後背包。」不過平時出門都只帶錢包、手機的他早就想入手小包，此次品牌秋季位男性打造多款小巧又實用的包款，正中曾敬驊的心。

由於李沐是星際大戰粉絲，之前收到星際大戰立體書讓他感動得想哭，也因此他發現相互送禮可讓彼此互相理解、增進感情，對此李沐也給正為七夕情人節禮物苦惱的人一些送禮tips，首先要先多觀察對方的習慣，從他平時的日常找尋蛛絲馬跡挑選合適的單品，「但也可以挑一下反差的單品，給對方一個驚喜。」他也現場為曾敬驊挑選一雙米色機能型的Node運動鞋，讓平時就喜歡運動的曾敬驊十分喜歡，更直呼「等下幫我買單。」

2023秋季PEDRO以「藝術無所不在」為題，展現時髦男女的日常個性單品，全系列大致可分為復古情懷、旅行風尚、時髦都會、大膽前衛、大膽前衛等五大主題，其中「大膽前衛」的主題當中正式近期十分盛行的金屬風格，汲取銀河星際的靈感，除運用鉚釘打造星型輪廓於鞋履、包款之上外，其中一只Helix單肩包銀色格紋設計，以及鈕釦點綴展現時髦、工裝感，而Maggie單肩包的大容量設計，則實非推薦給大包控們。

在個性潮流主題當中，則以方格像素、衍逢紋路及澎澎材質，為主軸，另外品牌還推出略帶透明感的「冰川藍」，如Helix 迷你保齡球包及、Aster高跟涼鞋等，男性單品方面則有Fred單肩包，以及亮眼的「電光藍」Hybrix運動鞋。除較為潮流時髦的單品外，本季也有多款低調知性的都會風格單品，如Allen皮革公文包，品牌本次將電腦包款變得更加輕薄，整體輪廓簡潔流暢，增強設計美感，鞋履方面Amelie高跟鞋的傾斜鞋跟，也為傳統的尖頭鞋帶來趣味感。