下周二（22日）是七夕情人節，小孟老師在臉書上分享七夕當天桃花爆棚的前4名星座，依序是金牛座、牡羊座、摩羯座、巨蟹座，其中第1名的金牛座戀愛能量噴發，並且可準備1物放置在床上，就能獲得愛神幫助，有機會快速遇見心儀對象。

▍第4名：巨蟹座

木星落入巨蟹座的人際宮，顯示七夕這天能受到好的戀愛人緣能量所擁護，同時戀愛宮易有桃花落入，建議可以冥想太陽，還能獲得宇宙能量更多的加持，讓他們的桃花朵朵開。

▍第3名：摩羯座

木星進入摩羯座戀愛宮，顯示單身者容易有真愛出現，建議可以趁著七夕當天晚上7點7分（陰月、陰日、陰時）朝向夜空許願，就有望真愛降臨，接著有任何相親都必須赴約，說不定會遇見真愛。

▍第2名：牡羊座

婚神星進入牡羊座的戀愛宮位，顯示容易在七夕後遇見「紅鸞星動」的桃花，建議可以在七夕晚上9點，準備一張紅色的紙並畫上兩個小人，接著再寫下自己的姓名、生日，完成後把它放到床底下再睡一覺，最後再透過不同管道認識朋友，就有機會出現真愛。

▍第1名：金牛座

木星進入本命宮，顯示金牛座戀愛能量噴發，建議在七夕當天放4條紅線在床的左邊，8條紅線則放在床的右邊，象徵愛神將會從四面八方幫助他們找愛人，就有機會快速遇見心動對象。