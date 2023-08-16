有些人與朋友相處時，經常會隱藏真實性格，希望表現出最好的一面，所以常讓人摸不清。《搜狐網》近日分享3個最難搞懂的星座，他們時常為了迎合大家，表現出合群的樣子，殊不知這只是他們的偽裝。

第3名、雙子座

雙子座人緣非常好，在人群裡相當耀眼，總是帶著正面能量，好像沒有煩惱一樣，但相處久了會發現，他們思維跳得非常快，聊天時話題總是說不完，但這並非雙子座的真實性格，他們其實相當冷漠，表現出外向、好相處的模樣，只是為了迎合眾人，因此相處久了，經常搞不清楚哪一種樣子才是真正的雙子座。

第2名、射手座

射手座不論在哪裡，總能迅速與人打成一片，甚至帶動氣氛，給人熱情的印象，不過他們其實喜歡隱藏情緒，不會表現出心情低落的模樣，陽光樂觀的形象是裝出來的，就是為了讓別人認為好相處，不想被人看透性格，會刻意隱藏自己的想法，讓人摸也摸不透，就算相處再久，也搞不清楚射手座再想什麼。

第1名、摩羯座

摩羯座個性比較冷漠，面對陌生人時很高冷，不會強迫自己一直交際，覺得一個人也挺好的，交朋友不在乎數量，而是在乎質量，希望能結交到真心待自己的人，當遇到困難時，對方肯願意伸出援手，由於非常重視朋友，與人相處時想呈現最好的一面，在朋友眼中總是看起來很開心，殊不知這只是偽裝，就算心裡積累負面情緒，也不會顯現出來給朋友看。