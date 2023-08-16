知名造型師李佑群日前邀請常一起錄影的火辣女神薔薔，在自己的時尚頻道「時尚向佑群」中擔任來賓，一向很做自己的薔薔，在拍攝時不只發揮了作為時尚達人的潛力，還立刻搖身一變成了心靈導師，除了頻頻介紹自己各種性感火辣又時髦的穿搭方式，還順便教大家怎麼挑男人，錄製過程爆笑又有趣。

拍攝時，薔薔隨手拿出架上一款時下最夯的黑色皮革背心準備說話時，李佑群馬上用專業口吻表示：「這款風格非常『紐約』」可是薔薔卻回說：「我都是拿它穿去SM Party耶！」接著又說：「我是建議所有的女性，妳們要多嘗試不同的風格、嘗試不同的感覺，還要多嘗試不同的男人才行。」率真又大膽辛辣的發言，差點讓李佑群招架不住。

李佑群還特別邀請了DVNY的創辦人兼創意總監、也是兩人好友的Naomi玩起改造薔薔大PK遊戲，由薔薔擔任評審，輸的人要替贏家買單改造的行頭。

Naomi負責的風格是「在巴黎私人豪宅晚宴邂逅高富帥的戰袍」，於是讓薔薔換上一套被當下美國時尚圈喻為「高潮粉色」的低胸性感魚尾洋裝，再以大面積飾品襯托；當薔薔換裝一出現果然驚豔所有現場工作人員，連她自己都說太滿意這一套。

而李佑群改造的題目則是「在紐約第五大道血拚，不能有人比自己更辣」，拿出看家絕活的李佑群，用八零年代迪斯可風格作為發想，讓薔薔穿上浮誇的檸檬綠荷葉邊上衣，下半身輔以亮片喇叭褲與彩色涼鞋搭配，氣勢完全不輸給超級名模。

不過最後薔薔還是決定讓Naomi勝出，這可讓李佑群不禁苦笑表示：「這算是我的敗戰初體驗，這樣要我以後怎麼見人？」比起幫薔薔買單全身昂貴的行頭，李佑群還是比較在意身為造型師的尊嚴。