雖然政府大力宣導喝酒別開車、開車別喝酒，不過仍無法完全禁絕民眾酒駕。一位爸爸近日出門時酒駕回家，結果剛好遇到執勤的警察兒子臨檢，爸爸就這樣被移送法辦，沒想到媽媽卻因此覺得兒子三觀不正，「真心覺得這個兒子白養了」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書粉專「爆怨2公社」發文表示，上周一家人出門，兒子因為值勤沒有去，老公在回程時喝了點酒，遇到值勤臨檢的兒子，原本她鬆了一口氣，沒想到兒子卻把老公依法送辦，讓她氣得直呼，「請問不是情-理-法嗎？為什麼我會教出這種三觀不正的兒子？」。

原PO指出，原本她以為兒子當上警察成為她的驕傲，現在卻完全變了樣，除了一個月只上繳2萬元生活費，現在還把爸爸酒駕移送法辦，怒轟兒子根本是白眼狼，「真心覺得這個兒子白養了」。

對此，許多網友紛紛回應，「有這樣的父母，這孩子真可憐！」、「兒子做的太棒了，給兒子一個讚」、「喝酒還開車？該檢討的是你們吧…」、「酒駕就是不對，還牽拖兒子，這樣的媽才是有問題」。

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