澎湃新聞16日報導，為有效推動大陸醫藥反腐，兼顧醫藥體系不崩潰，安徽、內蒙古、江西紛紛推出「廉政帳戶」，「對已收受的現金、禮金和實物的折價款，要在8月底前上繳廉政帳戶並備註『醫藥領域腐敗問題集中整治上繳款』，鼓勵繳款人用實名存入並備註款項來源（如接受宴請、公款旅遊等）。銀行提供的客戶回單聯是上交非法所得的證據，繳款人要妥善保管。」

安徽池州市衛生健康委員會8月15日發布公告稱，為確保全市醫藥領域腐敗問題集中整治工作順利開展，市衛生健康委設立廉政專用帳戶，存入範圍包括：市衛健委機關及市直衛生健康單位工作人員以權尋租的非法所得，接受市衛生健康委管理指導的社會組織工作人員利用工作便利牟取的非法利益，以及其他違反廉潔自律規定收受的現金、禮金和實物的折價款。

安徽醫科大學附屬巢湖醫院近日公開廉政帳戶時介紹，醫院職工本人及配偶、子女、其他親屬違反規定收送的醫藥領域禮金、有價證券和支付憑證等，應在8月25日前將等值款存入廉政帳戶（專用帳戶）。存款人應以實名向廉政帳戶（專用帳戶）存款，存款時需備註「某某某醫藥領域集中整治上繳款項」。廉政帳戶（專用帳戶）由院紀委和計畫財務科共同實行保密管理，對存款人姓名、存款數額等予以保密。廉政帳戶（專用帳戶）只存入，不支取，帳戶資金按有關規定處理。

另外在8月15日，內蒙古烏蘭察布市衛生健康委也將市衛健委及直屬醫療衛生單位舉報電話、舉報郵箱和清退專用的10個廉政帳號一併公布。內蒙古自治區第四醫院醫藥領域腐敗問題集中整治工作領導小組則在公布院內專用廉政帳號時表示，對該院所有職工主動退款、主動說明問題、主動投案的人員給予寬大處理。

將在醫藥反腐中啟用「廉政帳戶」的還有江西。

8月7日，江西省醫藥領域腐敗問題集中整治工作協作機制召開第一次會商會，省衛生健康委黨組書記、主任龔建平強調，要及時發布醫藥領域腐敗問題舉報電話、信箱及廉政帳戶，強化線索資訊互通共用，加強重大問題或典型案件的協調配合，堅持即查即治、邊查邊治，進一步提升工作的有效性、針對性。