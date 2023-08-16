開學在即，暑假進入倒數階段，加上祖父母節即將到來，高市政府警察局婦幼警察隊於FB粉絲專頁辦理112年暑期青春專案壓軸網路抽獎活動，從8月16日晚間8點起至8月20日晚上12點止，只要在活動期間内完成粉絲專頁公布的任務，即有機會獲得知名餐廳餐券。

暑假期間，為加強宣導網路安全及防範性影像犯罪，高雄市警局推112年暑期青春專案，由於暑假即將結束，高雄市婦幼警察隊辦理壓軸抽獎活動，時間從8月16日晚間8點起至8月20日晚上12點止，參加粉絲專頁辦理活動，就有機會抽知名餐廳餐券。

避免假期後症候群，高雄市婦幼警察隊呼籲，勿沉迷虛擬網路世界，不點閱不明網站，勿將個人真實資料外洩，務必拒絕視訊裸聊或傳送性私密影像，以預防性私密影像遭散播，請記得「青春不交易、隱私不散播、幸福不剝削」，避免成為兒少性剝削的受害者或加害者。加上「祖父母節」即將到來，鼓勵孩子們少一點時間玩手機、多一點時間陪家人，與祖父母分享生活趣事，共聚天倫之樂。

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