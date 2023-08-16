2023年台灣文博會即將於9月22日至10月1日開展，文化部16日公布主視覺，設計師馮宇以「呼應全民參與、打開多元精神」為主題，運用立體圖像設計出代表展會場館、內容及精神的24個元素，並組成台灣圖樣。

文化部長史哲表示，2023年台灣文博會重返台北，除了將擴大串連台北市5個文化場域，更將首次突破單一縣市，延伸至全台博物館辦理，期盼讓台灣文博會能真正向全國「打開」，匯聚出全台灣最繽紛多元的文化創意。

文化部表示，重返台北的台灣文博會，除原有花博爭艷館、華山創意產業園區、松菸文創園區，將首次擴大主展館至空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館籌備處等共5大文化場域，並邀集國立台灣博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館等5個副展館在全台北中南東共同響應。

設計師馮宇表示，主視覺以多元混合的元素，將今年所有的展覽及展場串連起來，構成一個新的台灣樣貌。整體風格以 2D 結合 3D，象徵這次展會主軸更為立體、擴展至全台。整體視覺以繽紛的用色與立體圖樣，包含熱情活躍的紅色代表文化策展、綠色象徵IP授權的生機與創新、文創品牌的明亮靈動設定為黃色、藍色象徵各地副展館沈穩深遠的意涵、輔色的棕色展現深厚文化底蘊、銀灰色則是對科技與當代藝術的重視。

文化部表示，2023年台灣文博會自9月22日起，將首先在空總、鐵博展開文化策展；9月26日花博、華山、松菸則將接續IP授權及文創品牌展。