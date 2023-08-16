黃河上最長公路橋梁——安羅高速黃河特大橋主塔成功封頂。（大陸央視）

大陸央視報導，河南省安羅高速黃河特大橋主塔最後一節鋼橫梁8月16日吊裝完成，歷時近400天，黃河上最長公路橋梁的主塔成功封頂。

安羅高速黃河特大橋，全長15.223公里，位於河南省鄭州市與新鄉市之間，是大陸國家公路網規畫的京港澳高速平行線北京至武漢高速的重要組成部分。大橋主塔高182米，外形設計參考了以商代青銅酒樽造型，寓意著「禮敬黃河、禮獻中原」。

主塔從2022年7月11日開始鋼殼塔安裝，為大陸’全國首次採用無縱筋鋼殼混凝土組合結構，採用裝配化工藝逐節段安裝，上下游塔柱各分為36個節段。由於取消了塔柱內部的縱向鋼筋，避開了鋼殼節段安裝過程縱筋連接的穿筋精度控制難度大、耗時長等問題。這項創新設計在提升效率的同時，還實現橋梁製造與建造的異地化，減輕了橋梁結構自重與下部基礎規模，從而縮小黃河河床的開挖範圍，大幅降低了橋梁建設對生態環境造成的影響，最大限度保護黃河溼地。

安羅高速黃河特大橋主塔封頂後，將轉入主梁與斜拉索施工階段，預計2025年通車。屆時將有效緩解京港澳高速和大廣高速交通壓力，完善鄭州都市圈高速公路環線，加強中原城市群與京津冀、長江中游城市群融合，促進黃河流域生態保護和高品質發展。