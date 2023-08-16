勞動部推出「產業新尖兵」計畫，幫助綠能業者快速填補人力缺口。（虎尾就業中心提供／張朝欣雲林傳真）

勞動部為協助重點產業打造新尖兵，推出「產業新尖兵」計畫，委託虎尾科技大學辦理「太陽光電設置技術士短期訓練班」，16日30名學員結訓，虎尾就業中心安排8家太陽能科技公司直接到訓練場挑選人才，12人參加面試全數錄取，除幫助業界快速填補人力缺口，也協助學員無縫接軌踏入職場。

「太陽光電設置技術士短期訓練班」一結訓，益陽能源科技公司、明興機電工程、明徽能源公司、宏都國際公司、麗日鑫公司、銓泰環能科技公司、曜昇綠能公司、雲豹能源科技公司等8家太陽能科技廠，馬上前來搶人才，共提供60個職缺任君選擇，顯示目前太陽光業者求才若渴。

麗日鑫公司負責人魯學程表示，過去綠能產業通常不會是電子、電機科系畢業青年首選，但隨著綠電成為國家重點發展，近年來綠能產業愈來愈火紅，對於人才需求量急速增加，目前理工科系畢業生人數已不足以因應，透過勞動部「產業新尖兵」計畫，可培養更多理工或非理工領域人才加入綠能產業。

電子工程系的吳佩蓉，畢業後原本處於迷茫階段，在學校老師鼓勵下參與訓練班，沒想到學著學著竟激發出濃厚興趣，已把綠能科技視為就業第1目標，參與面試前自我期許「我一定要成為綠能新女力」，果然一舉如願。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任張春美指出，「產業新尖兵」課程涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等5大領域領域，15至29歲待業青年都可報名，只要先繳交1萬元訓練費，訓後90日內成功就業即可領回，每月還有8000元學習獎勵金，最長可領12個月。