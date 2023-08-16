中國軍方代表團加入了由美國主持、在太平洋島國斐濟舉行的國防首長會議，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）呼籲各方對話，還說太平洋應該是一塊「和平地帶」。

斐濟政府聲明顯示，本屆年度印太國防首長會議上，中國代表團是由中國中央軍事委員會聯合參謀部副參謀長、中國解放軍上將徐起零率領。

路透社報導，美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）和斐濟軍事指揮官卡魯尼瓦伊（Jone Logavatu Kalouniwai）將主持這場會議，與會者包括印太地區27國。

美國印度洋-太平洋司令部和中國國防部並未立即就中美代表團是否會舉行雙邊會談一事置評。

美國與中國高層級軍事對話凍結的情形，今年格外受到關注。

中國防長李尚福和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）今年6月雖均參加在新加坡召開的安全會議，不過兩人並未在會議上會晤。中國也拒絕了美方提出的會談提議。

拉布卡14日在會議開幕致詞時表示，現在是印太地區的重要關頭，儘管地緣政治緊張情勢升高，斐濟希望印太地區能成為「和平地帶」。

拉布卡指出：「基於規則的秩序是我們抵禦侵略的護盾，我們有責任大力支持並加以捍衛。」

他說，戰略競爭與互相尊重是可以共存的，「唯有透過促進信任和對話，我們才能克服這個環環相扣世界的複雜性」。

澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）也出席這場為期3天的會議。