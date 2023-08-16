中國經濟衰退恐對全球構成風險說近來受到關注，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，這種論調「有悖事實」。中國疫後經濟恢復是「波浪式發展、曲折式前進」的過程，事實上「持續恢復，總體回升向好」。

據澎湃新聞，中國外交部16日下午舉行例行記者會。有中國媒體指「近期少數西方政客和媒體稱，中國經濟增長放緩，可能對全球經濟發展構成風險」，要求汪文斌回應。

汪文斌首先說，中方注意到相關的論調，這種論調「有悖事實」。事實上，「中國經濟持續恢復，總體回升向好，依然是世界經濟增長的重要引擎」。

他接著提出官方統計數字，指中國經濟持續成長未見衰退。其中包括，今年上半年中國國內生產毛額（GDP）年增5.5%，明顯高於去年全年3%的經濟增幅，也高於疫情3年年均4.5%的增速，更超過美國增幅逾3個百分點等，並宣稱中國經濟「高質量發展紮實推進，提質增量亮點紛呈」、「產業升級態勢持續」。

汪文斌說，當前世界經濟復甦乏力，全球通貨膨脹持續，金融市場動盪，債務壓力上升，各國經濟都面臨著不小的挑戰。

他聲稱，中國疫情防控「平穩轉戰」後，經濟恢復是一個「波浪式發展、曲折式前進」的過程，難免會有發展中的困難和前進中的問題。但「我們從不避諱問題」，而是採取措施積極加以解決，成效也已經或正在顯現。

汪文斌並稱，近期中方推出恢復和擴大消費，促進民營經濟發展壯大，加大吸引外商投資力度等一系列「針對性強、含金量高」的舉措，「受到國內外投資者廣泛歡迎」。

他接著說，少數西方政客和媒體「放大炒作」中國疫後經濟復甦進程中存在的階段性問題，最終「難免被現實打臉」的命運。

汪文斌又說，中國經濟「韌性強，潛力大、活性足、活力足、長期向好」的基本面沒有改變，「我們有信心、有條件、有能力、高質量完成全年經濟社會發展目標任務」。