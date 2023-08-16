雖然COVID-19疾病嚴重度下降，但其傳播力仍不容小覷，台中市衛生局統計至今年5月1日起中央流行疫情指揮中心將COVID-19調整為第4類傳染病，5月1日至8月16日，台中市COVID-19重症個案達2044例，衛生局呼籲，民眾仍應做好個人防疫，有慢性病者或年長等高危險群，有症狀者一定要就醫治療。

雖然目前天氣炎熱，但公衛單位疫情監測，發現近日流感、COVID-19患者仍不少，台中市衛生局統計自5月1日中央流行疫情指揮中心解編之後，台中市通報新冠肺炎重症數分別為5月496例、6月892例、7月501例，而8月迄今（16日）也有155例，總計2044例。

另流感監測數據，台中市衛生局統計至8月14日止，台中市通報確診流感併發重症共39例，死亡3例，其中6月份流感併發重症15例、死亡1例；7月份重症7例、死亡2例，皆為65歲以上長者或有慢性病史。

台中市衛生局指出，流感重症病例數相較去年是多出很多，111年1到8月重症及死亡數都是0，台中市衛生局也呼籲民眾、尤其是有慢性病史或65歲長者，都是COVID-19或流感感染併發重症的高危險群，一旦出現症狀，不要拖，一定要就醫治療。

台中榮總感染管制中心主任陳伯彥呼籲民眾，出現相關症狀，應趕快就醫治療，而高風險患者一旦確診要於黃金5日治療期內就醫服用口服抗病毒藥物，才能遠離重症和死亡風險。