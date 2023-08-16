高山協作員楊騏鴻昨下午3點多行經玉山登山口約600公尺處，巧遇一隻爬上樹的台灣長鬃山羊。（楊騏鴻提供∕呂妍庭嘉義傳真）

高山協作員楊騏鴻昨下午3點多行經玉山登山口約600公尺處，巧遇一隻爬上樹的台灣長鬃山羊，楊騏鴻不但拍下山羊萌樣，還跟山羊逗趣對話，事後楊臉書貼文還原「伸手就可以抓到羊」的巧遇過程，讓眾多網友直呼好可愛！

楊騏鴻表示，昨下午在距玉山登山口約600公尺，見前方樹上有一隻台灣長鬃山羊，且近到伸手就能摸到，因大家擔心會驚嚇到羊，就先停下腳步，他也趁機拍下過程。

從畫面看出，這隻正在樹上覓食的長鬃山羊見人生靠近，似乎不太懼怕，先萌萌與楊騏鴻等人對望，再吃了兩口嫩葉後，突縱身躍下山徑，甚至一度停下腳步回頭張望，最後才往山坡樹叢跑去。

農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，台灣長鬃山羊又稱台灣野山羊，為台灣特有種，是野生動物保育法公告應予保育的野生動物，林業署2022年野生動物長期監測計畫期末報告顯示，在林業署設置的長期監測網中，191處樣點有131個樣點，約68.6％曾拍攝到野山羊，樣點海拔分布介於93公尺至2529公尺。

嘉義分署說，自2015年9月開始監測以來，無論何種海拔的野山羊都有豐度上升的趨勢，另從全島尺度來看，除基隆、台北、桃園、彰化及台南以外其餘各縣市皆有拍攝紀錄，是廣泛分布的物種，且野山羊在約1000公尺以上中、高海拔樣點，比低海樣點有較高相對豐度。