民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，且在蔡政府推動綠能政策下，掛名18家綠能公司負責人，遭酸是「綠能大亨」，甚至有近8成政治獻金捐給民進黨，又以新潮流參選人最多，引發質疑。前立委郭正亮指出，光電案的本質就是「高度需要政治力量協助的標案」，雲豹的創辦人會讓賢給賴勁麟，就是知道要有政治力協助才能拿到更大的標案；他認為，能否打擊民進黨的選情，關鍵是能挖到多深，但綠營執政下在野黨難以查到金流，在野黨的候選人也應該出面表態，當選會成立特偵組把全台的光電案通通查清楚。

郭正亮今(16日)在中天節目《綠也掀桌》表示，民進黨主席賴清德應該承諾當選總統後會退出新潮流，因為賴現在身邊都是新潮流，賴勁麟在當綠能公司董事長時，台電董事長都是新潮流系的曾文生，新潮流就是很容易集結在一起、組織性很強，民進黨其他派系的人應該都在暗中拍手叫好，終於看到新潮流被打了。

郭正亮也說，雲豹能源原先是兩個優秀的台大機械系高材生創立，一開始也做得不錯，還到日本、印尼去做，但後來就發現越來越多人投進來，在台灣各縣市觀察就知道沒有政治關係很難做。賴勁麟原來是勞工立委，不是綠能專家，之所以能擔任雲豹董事長，就是因為他可以做「業務」，幫忙拿到標案、幫忙疏通，不然憑什麼說服董事會。

郭正亮直言，光電案本質上就是「高度需要政治力量協助的標案」，創立雲豹的兩人就讓賢，給賴勁麟擔任董事長，地方一看就知道是賴勁麟的標案。他也提到還有一個更離譜的案子，雲豹能源跟台普威一起得標一件能源局的「儲能系統結合太陽光電設備標案」，兩家公司的董事長都是賴勁麟，所以今年雲豹股價暴漲就是因為拿到標案。據合理推測，雲豹的創辦人也是知道要有更大的力量才能拿到更大的標案，才開始與政治力量合作。

對於綠營選情是否會因為賴品妤、賴勁麟和綠能的議題受傷，郭正亮也坦言，要看能夠挖到多深，雲豹是上市公司，資料相對好找，但其他18家還是要認真去挖，才能知道是怎麼回事，尤其現在是民進黨執政，在野黨看不到金流，但從雲林的光電弊案來看就知道，金流是可以被挖出來檢視，才會連議長、鄉長都被收押。

郭正亮認為，侯友宜、柯文哲應該要站出來講話，表態當選會成立特偵組，通查台灣各地的光電案、只要有人檢舉就一定會偵辦到底。