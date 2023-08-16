「館長」陳之漢昨晚在直播被網友問到2020年8月遭槍擊一事，他語出驚人表示「我現在認定就是民進黨開的槍」，但沒有證據，遭民進黨強烈譴責並揚言提告，他隨即嗆聲「不告是孬種」。對此，民進黨稍早指出，大選律師團在完成蒐證後，將對陳之漢先生提告誹謗，絕不姑息惡意造謠。

陳之漢昨晚在直播指出，槍擊案幕後是民進黨叫人來的，「不是沒有幫我處理，是後面原來是民進黨」，還說不懂的人可以去搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，「台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」，遭陳明文、余天相繼駁斥。

面對民進黨上午揚言提告，陳之漢稍早在臉書開嗆，「民進黨你不告我你就是孬種，做了一堆違反法律的事情，還敢講話啊來啊來告！」

對此，民進黨發言人張志豪指出，針對陳之漢稍早直播依舊沒有提出任何證據，只有造謠抹黑，因為陳之漢所言全都不是事實，當然不會有證據，有的只是其個人的想像，想像不能當成造謠、毀謗的證據。

館長2020年在自己經營的健身房前遭槍擊，當時檢警查出竹聯幫寶和會組長施俊吉是幕後主謀，最高法院於今年1月13日審結，合議庭駁回上訴，依殺人未遂等罪將槍手劉丞浩判刑15年6月，指使犯案的施俊吉判刑16年、寶和會長林修伯及副會長梁智勝，各依參與犯罪組織罪判刑1年定讞。