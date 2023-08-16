嘉義市建國二村基地辦理市地重劃施作基礎建設，將封閉周邊道路。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市建國二村、復興新村地區辦理市地重劃，面積約9.296公頃，土地使用分區變更為商業區，嘉義市政府正施作道路下方共同管道、汙水下水道及排水箱涵等公共設施，市府今天宣布全工區將封閉施工，周邊道路自8月21日至10月31日止禁止通行。

嘉義市建國二村、復興新村早期是眷村，2005年眷村搬遷後閒置，曾辦過台灣燈會，市府曾辦理都市更新開發招商，但8年流標3次，2021年改為辦理「市地重劃」，土地使用分區變更為商業區，包括東門段一小段、東門段二小段、東門段三小段、東門段四小段及民族段一小段等5個地段共290筆土地。

嘉市府地政處表示，全區面積約9.296公頃，公有土地8.5945公頃，分屬於國防部國防部政治作戰局有6萬9269平方公尺、財政部國有財產署有4813平方公尺、嘉義市政府有1萬1832平方公尺、嘉義縣政府31平方公尺，還有公、私共有土地及私有土地，私有土地有94名所有權人。

嘉市府去年11月間動工施作基礎公共設施，包括整地、道路、排水、汙水、滯洪池、照明交通、共同管溝、景觀植栽等8大項工程，總經費約3億5830萬元，預計明年12月完工。

嘉市府工務處指出，目前工程約完成2成多，滯洪池箱體結構已完成，正在施作共同管溝、汙水下水道管線，由於全區將封閉施工，新生路自民族路至公明路段禁止通行。

周邊啟明路自民族路至公明路、公明路自民國路至啟明路、民國路自公明路至民族路及民族路自民國路至啟明路的區域，也會封閉，但委外停車場不受影響，可以照常進出使用。