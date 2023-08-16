▲基隆市長謝國樑對於田寮河隨意大小便的男子違法行為相當重視，認為這會嚴重影響城市形象，並要求警方全力追查，展現維護乾淨家園決心。（徐佑昇攝）

▲近日有網友在基隆當地臉書社團貼文表示看到男子在田寮河攀著「就地解決」的畫面，覺得相當傻眼，後續也被網友瘋傳。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市警察局長張樹德表示，該男子為無家者，已到案說明。（徐佑昇攝）

▲環保局長馬仲豪表示，該男應已觸犯「廢棄物清理法」，查明後將依法開罰。（徐佑昇攝）

近日基隆地方臉書社團瘋傳一張照片，疑似有一名男子因為內急，竟直接攀爬在田寮河畔的欄杆脫褲「就地解決」，也讓許多市民傻眼瘋傳。對此基隆市長謝國樑表示，這起事件他相當在意，因為會對基隆的城市形象與風氣帶來不小的衝擊，並請警察局長張樹德全力追查違法者，展現乾淨家園的決心。環保局長馬仲豪表示，該民眾應違反了「廢棄物清理法」，將會查明依法開罰，並可處1200至6000元罰鍰。

謝國樑表示，最近有民眾發現田寮河有民眾隨地排泄的行為，他得知後相當重視，甚至打了3通電話給警察局長張樹德，詢問案件相關進度，並請警方要用類似「肇事逃逸」的標準，全力追查到違法者。

謝國樑強調，雖然該民眾觸犯的不是刑法而是廢棄物清理法的規定，但這起事件對基隆市的城市形象影響不算小。他希望基隆應該是美好的家園，也要大家共同來維持。但當市府正在推行乾淨家園，田寮河卻出現這樣的行為，對於基隆的破壞以及帶來的不良風氣，不能算是小事，這也是展現乾淨家園的決心。

警察局長張樹德表示，目前已知該名違法者是無家者，並表示當時真的忍不住才這樣。環保局長馬仲豪表示，該行為應已違反了「廢棄物清理法」第27條，將依法開罰。依據規定，可懲處1200至6000元罰鍰。