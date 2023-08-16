英鎊兌美元匯率最新上漲0.4%，至1英鎊兌1.2757美元，創下自8月7日以來的最大單日漲幅。

英鎊兌歐元最新上漲0.17%。

英國七月CPI為年增6.8%，較六月大幅下降；然而核心CPI維持在6.9%，甚至高於整體通膨率。

Janus Henderson的多重資產經理Oliver Blackbourn說，核心通膨率仍居高不下，達到6.9%，略高於整體通膨水準，這讓英國央行感到頭痛，因為央行最關注和最希望該波動性較小的指標能夠降下來。

周二公布的數據顯示，英國第二季基本工資的上漲，超過預期，並且加劇市場對央行升息的預期。

目前貨幣市場交易員預期，英國央行在9月的下一次會議上，將加息25基點，升息50基點的可能性在10%左右。

匯豐資產管理的策略師Hussain Mehdi說：「很明顯的，英國需要的貨幣政策收緊程度，將比美國和歐元區更大」。