716凱道集會除了高喊居住正義，也訴求司法改革，但近日司法爭議判決仍層出不窮。國民黨台北市議員游淑慧指出，比較近日不同犯罪刑案判決落差，就知道台灣司法出了問題，貪污洗衣機的少將被判12年，疑妻不忠持刀殺人竟僅判刑4年。因為殺人嫌犯可以說自己受到藥物、酒精、毒品影響，甚至用心理因素迴避責任等爭取減刑，實在過於簡單。她主張提出修法：殺人、重傷害不得假釋，不能總讓壞人破壞台灣司法正義。

「貪污1台洗衣機抵殺3個人，這就是台灣的司法正義？」游淑慧今(16日)在臉書發文指出，這幾天看到兩則新聞「嗑藥男疑妻不忠持刀殺人判刑4年」以及「貪污洗衣機少將被判12年」，兩相比較就知道台灣司法出了問題，不是貪污判太重，是殺人判太輕了！前陸軍少將貪污公物又請友人偽造存放證明書，處處顯示犯後企圖掩飾，「無分價格高低、貪污就是貪污」，法院評估從重量刑也沒什麼好說。

游淑慧質疑，但是殺人就不一樣，可以說自己受到藥物、酒精、毒品影響，甚至透過心理因素迴避責任等爭取減刑，實在過於簡單，過去電視劇裡的黑幫經常「先喝一口酒再開槍」，充滿了滿滿的儀式感，其實背後的目的不只是壯膽，很可能也是規避刑責的考量。還記得6月時，馬來西亞女大生遭殺害案，死刑遭到撤銷判決，讓女大生的媽媽崩潰淚崩「我不是送女兒來台灣死的」，顯示出台灣的司法正義無法彰顯。

游淑慧直言，民進黨廢死主義執政下，重傷害、殺人意圖更有恃無恐，也讓法官在判刑時往往從輕量刑，「因此我除了主張執行死刑外，更要提出修法：殺人、重傷害均不得假釋！」不能總是讓壞人傷害、殺人後先從輕量刑再假釋，最後沒幾年就出來享福，徹底破壞台灣的司法正義！