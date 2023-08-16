日本今年第2季經濟表現意外強勁，GDP季增1.5%、年增6%，打破過往外界對日本經濟低迷的傳統印象。韓媒指出，日本驚人經濟成長的主要背景在於日圓創紀錄的低位，不但讓汽車等主力出口產品價格競爭力大增，也吸引大批外籍遊客湧入，而其中最大宗的南韓遊客成為頭號功臣。

據南韓《朝鮮日報》報導，按年率計算，日本第2季經濟成長6%，相較於美國第2季的成長2.4%與歐元區的1.1%，日本獲得壓倒性的勝利。

報導中除了提及出口是提振日本經濟成長的頭號功臣，還指出，外籍遊客的消費也為日本經濟做出了重大貢獻，尤其南韓遊客發揮了相當大的作用。今年上半年，南韓訪日遊客達313萬人，占總體的29.2%。

南韓《中央日報》報導則指出，如果日本經濟保持成長動能，今年全年經濟表現可望時隔25年首次超越南韓。根據高盛、摩根大通等8家投行的平均預測，今年南韓經濟估成長1.1%，低於日本的成長1.4%。

但據新華社報導，日本數據雖然看似亮眼，可是多名經濟學家示警，在內需持續疲弱的情況下，日本經濟復甦仍面臨國內動力不足的難題。

《日本經濟新聞》報導中也坦言，日本內需的狀況為疫情後的自律性復甦留下隱憂。野村證券首席日本經濟學家森田京平表示，「經濟前景的不確定比以往更加突出」。