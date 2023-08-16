百萬網紅團體「這群人」的成員之一尼克，日前攜妻子Ashly、妹妹及其他工作團隊成員一同到日本旅遊、拍片。誰料過程中有一名男子對尼克妹做出「掀裙襲臀」的性騷擾舉動，當下他立即報警處理，相關話題也在社群上掀起討論。對此，尼克昨(15)日在社群上發文曝光最新進度。

日前，尼克在與妻子Ashly合作經營的YT頻道上，曝光一行人在日本旅遊過程中，突然有一名男子直接伸手掀開尼克妹的裙子，甚至還抓尼克妹的臀部，雖然當下已報警處理，不過因語言不通，加上日本警方不方便讓他們調閱監視器，才以社群的力量想找到犯人。對此，尼克妹也在社群上發聲，吐露自己當下的心境，而相關話題也在社群上掀起討論聲浪，更有不少人伸出援手。

請幫幫我們！尼克妹在日本被騷擾。（影片來自尼克&ASHLY YouTube，如被移除請見諒。）

事隔幾日，尼克昨日在IG上更新一則貼文，吐露該事件的最新進展，直言：「有找到其中一人的IG，很遺憾不是掀裙者本人的，資料已交由大阪辦事處，請他們交給警方，以及開始聯繫大阪辦事處介紹的律師，希望此事件能有所進展。」並感謝提供幫助的廣大網友們，「謝謝，你們真暖。」

此外，在該篇貼文中，尼克也補充指出：「對於這次事件，我們相信只是個案，我們還是相信大部分人是友善的。日本依然是我們最愛去的國家之一。」回應其他日本朋友傳來的道歉訊息。而貼文曝光後，底下也有諸多網友表示：「絕對會繼續挺你們的」、「集氣！一定可以找到的」、「你們做出很棒的示範。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。