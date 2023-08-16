凌陽第二季單季合併營收達14.18億元、季成長19％，毛利率與第一季持平，達到47％，第二季歸屬母公司稅後淨損約0.83億元，與第一季相比轉為虧損，單季每股稅後淨損0.14元。

累計凌陽今年上半年合併營收為26.12億元、年減36％，平均毛利率53％、年減6個百分點，歸屬母公司稅後淨損1.75億元，每股稅後淨損0.3元。

樂事綠能自結7月稅前每股虧損近0.26元
東台上半年每股虧損0.09元
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