IC設計公司凌陽（2401）上半年稅後淨損1.75億元，每股稅後淨損0.3元，對下半年營運公司表示，下游拉貨仍弱、庫存去化的速度也慢，雖然整體產業有向上，但步調確實較原先預期緩慢，第三季仍維持保守、公司目標力拚轉盈。