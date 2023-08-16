台中市太平某幼兒園2歲幼生，疑遭教保員用雙腳固定身體，導致身上多處瘀青，家長憤而投訴媒體。台中市教育局調查後指出，此案發生在10日下午，經初步檢視監視器畫面，教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事，全案已依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行查處。

台中市教育局指出，此案事發於8月10日下午，幼兒園反映因幼生哭鬧一直離開座位，班上郭姓教保員擔心其他孩子被碰撞而將該名哭鬧的幼生拉至身邊，並用雙腳固定，但因用力過猛而致幼生手臂及背部有抓痕。

教育局表示，園方在8月10日晚間9時20分向教育局進行通報校安，隨即請園方提交查處報告書，並調閱該時段監視影像紀錄，經初步檢視監視器畫面，教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事。

教育局強調，全案已依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行查處，若確有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例，處罰行爲人6萬至60萬元罰緩，並通報1至4年或終身不得在教保服務機構任職。

另外，幼兒園也將依同條例第46條規定，處負責人6000元以上6萬元以下罰鍰，如果情節重大或經處罰3次後仍未改善者，幼兒園得減招、停招6個月至1年、停辦1至3年或廢止設立許可處分。