印度又一家連鎖速食業者頂不住物價壓力，決定從漢堡、捲餅之中抽掉番茄，因為這種食材的價格已經翻了4倍有餘。全球人口第一大國食品通膨持續飆升，消費者的小確幸又消失了一樣。

路透社周三（16日）報導，印度至少有2家漢堡王（Burger King）門市公告：「即使是番茄也需要放個假......我們無法在餐點之中添加番茄了。」

印度的食物通貨膨脹本周達到2020年1月以來新高。漢堡王是印度的大型連鎖漢堡業者之一，全國門市將近400家。繼麥當勞、Subway之後，漢堡王是第3個把番茄從菜單撤掉的大型連鎖業者。Subway日前甚至把幾十年來「基本配料」之一的免費起司片換成起司醬，潛艇堡加起司片要另外付費。

競爭業者達美樂（Damino's）則採取低價攻勢，推出號稱全球最便宜的披薩，只要0.6美元。

前有番茄短缺危機，後有季風豪雨打亂農作物與供應鏈運作，印度的番茄價格暴漲450%，不過近日已略見好轉。

印度漢堡王官網有人提問「我的漢堡裡面為何沒有番茄？」，公司給的官方說法是會遵循「極高的品質標準」，番茄很快就會重回菜單，請消費者理解並耐心等候。負責漢堡王在印度營運的Restaurant Brands Asia並未回應此事。

印度本周公布的7月零售通膨數據顯示，痛苦持續蔓延中。蔬菜價格過去1年來大漲37%，洋蔥、豌豆、祘、薑等主要食材價格齊揚。印度券商Prabhudas Lilladher的研究部門主管阿賈瓦（Amnish Aggarwal）說：「如果價格持續居高不下，到最後餐館將被迫漲價。別無他法。」

印度速食業市值將近50億美元（約新台幣1595.83億元），不僅外國連鎖業者利潤面臨壓力，印度明年舉行大選，總理莫迪（Narendra Modi）領導的中央政府也得應戰。印度社群媒體出現百姓為了買番茄大排長龍的畫面，為了因應供貨危機，印度政府已開始進口尼泊爾番茄，也著手組織車隊以較低的價格向全國配送。