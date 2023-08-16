還路於民大遊行20日登場，外界關注政府如何回應民意，政院官員16日透露，明日行政院會將頒布「行人交通安全政策綱領」，參考瑞典「Vision Zero」概念，達零死亡願景，並通過《道路交通安全基本法》，盼能列入立法院下會期的優先草案。他也強調，Tpass通勤月票獲得諸多好評，未來會持續辦理。

台灣每年約3千人死於交通事故，被稱為行人地獄，行人零死亡推動聯盟20日將走上凱達格蘭大道，舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行，預估當天將有萬人響應，除交通部長王國材之外，近日猛攻此議題的民眾黨、時代力量黨團也紛紛響應，但藍白總統參選人侯友宜、柯文哲是否參戰則是未知數。

面對民意沸騰，政院官員透露，交通部明日將於行政院會提出「行人交通安全政策綱領」，內容參考瑞典零死亡「Vision Zero」概念，長期達到零死亡願景，但達到此目標不容易，不少歐洲國家也很難降下來，必須花費1、20年時間。

政院官員指出，政策綱領中有三大目標，包括守護行人安全、強化責任駕駛及普及公共運輸，核心手段是推動《道路交通安全基本法》，作為跨部會及各級政府維護交通安全的依據，未來政院將召開中央道路交通安全會報，聚焦討論行人安全議題，除中央各部會外，地方政府也會參與，中央地方共同協力，這也是此次方案的最大特色。

他指出，未來將設定中長期計畫，逐步達到零死亡願景，明日行政院會將落實立法責任，率先通過《道安基本法草案》送立法院審查，盼能列入新會期的優先法案。

守護行人安全方面，政院官員說明，適逢開學季，包括校園人行空間改善、落實弱勢族群行人安全都陸陸續續完成，同時在工程面上，透過都市、交通設計方式改善重點路段，有些路段採取人車分離、路口減少衝突，也符合國際潮流。

強化責任駕駛上則分為工程、教育、監理及執法4大面向，該官員說，教育面會將行人優先停讓文化納入校園課程，監理則是加嚴汽機車考照制度，尤其台灣機車族眾多，死傷數也一直攀升，須強化駕駛危險感知能力；至於執法面，過去已完成道路安全處罰條例44項修正案，並於6月上路，禮讓行人將加重處罰，相信都會區很有感。

至於普及公共運輸，官員指出，近期提出的Tpass通勤月票獲得諸多好評，未來會持續辦理，另將加強補助，健全公共運輸路網，未來會補助22縣市客運業者加密班次，替代原有私人運具，透過開闢幹線公車提升運輸效率和服務水準，並持續擴大偏鄉幸福巴士、小黃，最後透過共享運具完公共運輸最後一哩路。